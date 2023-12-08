Туск заявил, что Орбан "откровенно перешел на российские позиции"

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции", - сказал он, добавив, что и премьер-министр Венгрии Орбан не скрывает этого.

В частности, по его словам, правительство Орбана блокирует решения, которые передадут Польше 800 млн евро.

"Я озлоблен тем, что в последнюю минуту - когда они бегают за своими деньгами и должностями за своих коллег - они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 млн евро на оружие", - сказал он, ссылаясь на правительство Матеуша Моравецкого.

Туск также заверил, что будет жестким на Европейском совете.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет об Венгрии и Орбане", - подчеркнул он, добавив, что его убеждения, вероятно, не смогут существенно изменить отношение Орбана, поскольку "его отношения с Москвой и Путиным являются органическими".

Орбан продолжает гнуть свою линию по Украине

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этот тезис он повторил в интервью изданию Le Point перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря.

"Отчет Европейской комиссии о том, что из семи условий четыре уже выполнены, просто неправда. Известно, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Это шутка! Мы не можем принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении", - заявил он.

Он призвал ЕС не повторять с Украиной "тех самых ошибок, которые мы совершили с Турцией". Как вариант, Орбан предложил заключить с Украиной "договор о стратегическом партнерстве", который будет включать соглашения по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность.

"Украине тяжело, она страдает от российского вторжения, и мы решили ее поддержать. Поэтому легитимно, чтобы весь Европейский совет посылал хорошие сигналы Украине. Я за это. Однако есть и другие типы сигналов, которые нужно послать, чем открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не должны этого делать", - сказал Орбан.

Напомним, недавно Орбан предлагал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет". Кроме того, Орбан даже угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров.

Для справки

Польша рассчитывает получить до 900 млн евро от ЕС за переданное Украине оружие. Эти деньги планируется выделить из Европейского фонда мира. В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что до Пасхи Польша получит до 300 млн евро компенсации, а в следующие месяцы еще 500-600 млн евро. Но для такого решения необходимо единогласное согласие стран-членое ЕС. Венгрия выступает против этого транша Польше.