Туск заявив, що ЄС не буде переглядати угоду про умови Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск і Мей у телефонній розмові обговорили Brexit

Європейський союз не буде переглядати досягнуту 25 листопада Брюсселем і Лондоном угоду про умови виходу Британії з складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської ради Дональда Туска, опубліковане в Twitter.

"Моє послання прем'єр-міністру Терезі Мей ясно: позиція ЄС зрозуміла і послідовна. Угода про вихід не підлягає перегляду", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск і Тереза Мей проведуть телефонну розмову про Brexit. До цього заступник головного переговірника Євросоюзу Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди. За її словами, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit, а лідери ЄС стурбовані через можливість продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Додамо, головний парламентер з боку ЄС Мішель Барньє заявляв, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.