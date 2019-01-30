ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Туск заявив, що ЄС не буде переглядати угоду про умови Brexit

Новини » Політика    30.01.2019 - 21:32
Туск заявив, що ЄС не буде переглядати угоду про умови Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск і Мей у телефонній розмові обговорили Brexit

Європейський союз не буде переглядати досягнуту 25 листопада Брюсселем і Лондоном угоду про умови виходу Британії з складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської ради Дональда Туска, опубліковане в Twitter.

"Моє послання прем'єр-міністру Терезі Мей ясно: позиція ЄС зрозуміла і послідовна. Угода про вихід не підлягає перегляду", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск і Тереза Мей проведуть телефонну розмову про Brexit. До цього заступник головного переговірника Євросоюзу Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди. За її словами, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit, а лідери ЄС стурбовані через можливість продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Додамо, головний парламентер з боку ЄС Мішель Барньє заявляв, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

Мей прокоментувала ухвалені парламентом поправки до угоди про Brexit Світлична бере участь у засіданні Бюро Конгресу регіональної влади Ради Європи
Новини України Дональд ТускРада ЄвропиТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся