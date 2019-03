Туск скликає позачерговий саміт ЄС з Brexit

Після того, як Палата громад провалила третє голосування угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit), президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачерговий саміт Європейського союзу на 10 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дональда Туска в Twitter.

"У світлі того, що Палата громад відкинула угоду про вихід, я вирішив скликати зустріч Європейської ради на 10 квітня", - повідомив Дональд Туск.

In view of the rejection Withdrawal of the Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 Квітень. #Brexit