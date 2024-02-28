Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такое заявление глава польского правительства сделал во время пресс-конференции в Праге 27 февраля.

Роберт Фицо вместе с премьером Венгрии Орбаном продолжают решительно осуждать поставки оружия в Украину. Во время встречи Вышеградской четверки он заявил, что обеспечение военного оборудования продолжило двухлетнюю войну, и призвал Европейский Союз способствовать переговорам с целью прекращения конфликта.

"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи, - спросил польский премьер, - Я думаю, что это гораздо интереснее вопрос!"

Его ответ разрушил первоначальные попытки других должностных лиц сохранять гармонию и рекламировать общие позиции по сельскому хозяйству. В то время как Туск и Фиала поддерживали Украину, Фицо вместе с венгерским премьером Орбаном критиковали санкции против России.

"Тесные связи внутри Вышеградской четверки разрушились после того, как страны присоединились к ЕС и НАТО", – пишут в СМИ.

Кроме того, новое правительство Фицо вызывает предупреждение со стороны ЕС за переписку уголовного кодекса.