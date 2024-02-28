Туск раскритиковал Фицо за "пророссийскую риторику" по военной помощи Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал словацкого коллегу Роберта Фицо из-за его критики военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Такое заявление глава польского правительства сделал во время пресс-конференции в Праге 27 февраля.
Роберт Фицо вместе с премьером Венгрии Орбаном продолжают решительно осуждать поставки оружия в Украину. Во время встречи Вышеградской четверки он заявил, что обеспечение военного оборудования продолжило двухлетнюю войну, и призвал Европейский Союз способствовать переговорам с целью прекращения конфликта.
"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи, - спросил польский премьер, - Я думаю, что это гораздо интереснее вопрос!"
Его ответ разрушил первоначальные попытки других должностных лиц сохранять гармонию и рекламировать общие позиции по сельскому хозяйству. В то время как Туск и Фиала поддерживали Украину, Фицо вместе с венгерским премьером Орбаном критиковали санкции против России.
"Тесные связи внутри Вышеградской четверки разрушились после того, как страны присоединились к ЕС и НАТО", – пишут в СМИ.
Кроме того, новое правительство Фицо вызывает предупреждение со стороны ЕС за переписку уголовного кодекса.
На пресс-конференции словацкий репортер спросил, изолирует ли Словакию его антизападная риторика. "Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, не смущайте словацкие СМИ", - сказал Фицо, нападавший на журналистов после брифинга .
Напомним, в январе, после российских обстрелов Киева, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил , что ситуация в столице Украины выглядит "нормально". Его спросили, планирует ли он поехать в Киев, чтобы понять войну РФ против Украины, продолжающейся второй год. Однако Фицо назвал конфликт "локальным".
"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", - заявил словацкий премьер.
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