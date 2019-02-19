Немає Європи без України, - Туск

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

За словами президента Європейської ради, хто готовий продати Україну - продає майбутнє ЄС

Немає Європи без України. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.

"Дозвольте нині повторити слова, з якими я колись звернувся до лідерів Європейського союзу. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи. Не випадково, що ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, що думаєш про Україну, і я знатиму, що ти думаєш про Європу", - заявив президент ЄР.

За його словами, без незалежної України немає справедливої Європи.

"Тут і зараз хочу сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Як немає безпечної Європи без безпечної України. Немає Європи без України", - заявив Туск.

Нагадаємо, глава парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.

Як писало РБК-Україна, Туск підкреслив, що Європейський союз не змириться ні з одним актом насильства в Азовському морі, ніколи не визнає російську анексію Криму та не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.

Президент Петро Порошенко подякував Туску за рішення Ради Європейського союзу про введення "азовського пакету" санкцій.