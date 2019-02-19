Туск закликав Україну не наслідувати європейських авторитарних політиків

Туск підкреслив, що Україна повинна захищати фундаментальні цінності

Украине не следует подражать европейским авторитарным политикам. Об этом в Верховной раде заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Туск призвал украинские власти не подражать тем соседям и европейским политикам, которые пытаются убедить в наступлении времени авторитарной демократии и твердят о том, что демократия, основанная на свободе и правах человека, является пережитком прошлого.

"В интересах наших граждан и Европы в целом должны быть защита фундаментальных ценностей. Именно за это умерли герои Революции достоинства", - подчеркнул Туск.

Напомним, ранее Туск также призвал Украину избежать популизма.

Отметим, он также подчеркнул, что без Украины нет Европы.

"Кто готов продать Украину - продает будущее Европы. Не случайно, те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, ставят под сомнение и целостность Украины. Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что ты думаешь о Европе", - заявил Туск. По его словам, без независимой Украины нет справедливой Европы.