Фото: Дональд Туск (europarl.europa.eu/portal/en)

За його словами, небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Україну уникнути популізму. Про це він повідомив під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Друга порада. Вдумливо обійдіть спокусу радикального націоналізму і популізму, так як ви це робите досі. Якщо припустимо рецидивів шовінізму, в Європі, в Україні, то неминуче потрапимо в конфлікти. А егоїзм і відстороненість зруйнують наше політичне співтовариство... Основа об'єднаної Європи - це солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості. А українці сьогодні мають всі підстави і права відчувати зараз гордими і сильними", - повідомив Туск.

Нагадаємо, в ході виступу в Раді Туск заявив, що немає Європи без України.

Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.

Голова парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.