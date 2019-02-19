ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск закликав Україну уникнути популізму

Новини » Політика    19.02.2019 - 13:05
Туск закликав Україну уникнути популізму
Фото: Дональд Туск (europarl.europa.eu/portal/en)

За його словами, небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Україну уникнути популізму. Про це він повідомив під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Друга порада. Вдумливо обійдіть спокусу радикального націоналізму і популізму, так як ви це робите досі. Якщо припустимо рецидивів шовінізму, в Європі, в Україні, то неминуче потрапимо в конфлікти. А егоїзм і відстороненість зруйнують наше політичне співтовариство... Основа об'єднаної Європи - це солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпека спокуси радикального популізму народжується з комплексів і слабкості. А українці сьогодні мають всі підстави і права відчувати зараз гордими і сильними", - повідомив Туск.

Нагадаємо, в ході виступу в Раді Туск заявив, що немає Європи без України.

Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.

Голова парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.

Туск в Раді озвучив свої поради Україні Немає Європи без України, - Туск
Новини України Дональд ТускЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся