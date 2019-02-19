Туск закликав Україну не наслідувати європейських авторитарних політиків

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск підкреслив, що Україна повинна захищати фундаментальні цінності

Україні не варто наслідувати європейських авторитарних політиків. Про це у Верховній раді заявив президент Європейської ради Дональд Туск, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Туск закликав українську владу не наслідувати тих сусідів і європейських політиків, які намагаються переконати в наступі часу авторитарної демократії і твердять про те, що демократія, заснована на волі і правах людини, є пережитком минулого.

"В інтересах наших громадян і Європи в цілому має бути захист фундаментальних цінностей. Саме за це померли герої Революції гідності", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, раніше Туск також закликав Україну уникнути популізму.

Відзначимо, він також підкреслив, що без України немає Европи.

"Хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи. Не випадково, ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, що думаєш про Україну, і я буду знати, що ти думаєш про Європу", - заявив Туск. За його словами, без незалежної України немає справедливої Європи.