Туск закликав країни ЄС не дозволити вплинути на вибори в Європарламент

Дональд Туск закликав країни ЄС не дозволити антиєвропейським силам вплинути на вибори

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал страны Европейского союза не позволить антиевропейским силам повлиять на выборы и определять ключевые приоритеты и новое руководство Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

По его словам, страны ЕС должны сотрудничать во время и после выборов в Европарламент.

"Я согласен с Эмманюэлем Макроном. Не позволяйте внешним антиевропейским силам влиять на наши выборы и определять ключевые приоритеты и новое руководство ЕС. Все те, кто заботится о ЕС, должны сотрудничать во время и после выборов в Европарламент. Возрождение Европы должно начаться сейчас", - написал Туск.

Напомним, в Европейском союзе готовятся к возможным попыткам России вмешаться в выборы в Европарламент. В частности, ЕС разрабатывает систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне. Глава американской компании FireEye Бен Рид, занимающейся кибербезопасностью, заявил, что участились попытки атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода.

Добавим, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщал, что Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе.