Туск призупинив саміт ЄС з кадрових питань до 2 липня

Голова Європейської ради Дональд Туск призупинив в понеділок екстрений саміт ЄС щодо визначення ключових посад спільноти і переніс його на вівторок. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Twitter прес-секретаря Туска Пребена Аммана.

Повідомляється, що за підсумками майже 20-годинних переговорів, які закінчилися безрезультатно, Туск переніс їх на 2 липня.

"Туск призупиняє зустріч і скликає саміт завтра об 11:00 дня " - коментує представник Туска.

За даними AFP, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що лідери ЄС зможуть досягти "компромісу" щодо найвищих посад.

Нагадаємо, вночі Туск призупинив саміт Європейського союзу в Брюсселі, де мали обрати голову Європейської комісії. Туск вирішив зробити перерву для двосторонніх переговорів. Його представник сказав, що саміт відновиться пізніше.

Як писало РБК-Україна 30 червня, Туск запропонував віддати посаду глави Європейської комісії представнику фракції соціалістів та демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною у Європарламенті.