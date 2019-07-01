Туск призупинив саміт ЄС, де обирали нового главу Єврокомісії

Голова Ради Європи Дональд Туск призупинив саміт Європейського союзу в Брюсселі, де мали обрати главу Європейської комісії. Про це пише BBC.

Туск вирішив зробити перерву для двосторонніх переговорів. Його представник сказав, що саміт відновиться пізніше.

Повідомляється, що правоцентристські лідери найбільшої політичної групи ЄС в неділю применшили шанси на угоду з новим президентом Комісії. Вони виступають проти плану надати пост голландському левоцентристському політику Франсу Тіммермансу.

Як відомо, новий голова ЄК повинен замінити на своїй посаді Жана-Клода Юнкера, який вступив на посаду президента Єврокомісії 1 листопада 2014 року.

Нагадаємо, раніше глава Ради Європи Дональд Туск запропонував віддати посаду голови Європейської комісії представнику фракції соціалістів і демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною в Європарламенті.

РБК-Україна писало, що 30 червня, в Брюсселі лідери держав-членів Євросоюзу прибудуть на саміт для спроби вибрати нового главу Єврокомісії, який повинен змінити Жана-Клода Юнкера. Також на саміті має відбутися призначення кандидатів на інші керівні посади у інституціях ЄС.

РБК-Україна писало, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії.