Туск в Раді озвучив свої поради Україні

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск закликав "не завдавати надмірної шкоди один одному на найближчих виборах"

Опоненти України в Європі хочуть зіпсувати відносини між Києвом та Брюселем. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Туск озвучив свої поради Україні.

"По-перше, не завдайте надмірної шкоди один одному на найближчих виборах", - заявив Туск.

Він наголосив, що згідно історії, внутрішні конфлікти країни є найкращим подарунком для третьої сторони.

"Також пам’ятайте, що ваші опоненти в Європі чекають на будь-який привід для того, щоб зіпсувати солідарність між Брюселем та Києвом. Різкий конфлікт між вами може виявитись саме так. Тож, сперечайтесь вміру і лишайтеся єдині у справах, які мають найважливіше значення для України", - додав він.

Зазначимо, зараз у Верховній раді України проходить спеціальне засідання у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.

Він також зазначив, що Україна має побудувати доброчесну державу та повірити у необхідність прозорості влади для громадян.

"Будуйте разом доброчесну державу. Не буду тут читати лекцію про корупцію. Ви всім нещодавно показали, що готові боротися з нею. Лише прошу всіх повірити, що чесність і прозорість влади потрібні не тому, що це вимога ЄС, а тому що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось", - повідомив Туск.

В ході свого виступу в Раді Дональд Туск заявив, що Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі.

"Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобовязання", - зазначив він.