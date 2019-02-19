ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі, - Туск

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій до виконання РФ своїх зобов'язань

Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також наголосив, що ЄС ніколи не визнає російську анексію Криму.

"Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, щоб в цьому ЄС залишався єдиним", - заявив Туск.

Глава Ради Європи підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій проти РФ до припинення Росією агресії.

"Можу повторити перед вами від імені всього Європейського союзу: ми з вами! Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобовязання", - повідомив він.

Нагадаємо, глава парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні беруть участь президент Петро Порошенко і Дональд Туск.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко подякував Туску за рішення Ради Європейського союзу про введення "азовського пакету" санкцій.

Підкреслимо, Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет санкцій" проти Російської Федерації.