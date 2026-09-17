Туск сообщил об ударе российского дрона у границы Польши с Украиной

Российский ударный дрон упал на Волыни всего в нескольких километрах от границы с Польшей. В Варшаве сообщили о подъеме военной авиации на фоне атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF FM .

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что беспилотник упал неподалеку от пункта пропуска Дорогуск. Он предположил, что целью российской атаки могла быть автозаправочная станция, после чего произошел мощный взрыв.

"Я получил очередное сообщение: российское нападение на западную часть Украины завершилось. Очень близко к польской границе, недалеко от Дорогуска, вновь, вероятно, была атакована АЗС. Прогремел очень мощный взрыв. Наши самолеты поднялись в воздух. Это 17 сентября – исключительный день, в том числе с точки зрения сегодняшней безопасности", – сказал польский премьер.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши уточнили, что беспилотник, вероятно, упал или был сбит примерно в четырех километрах от границы, уже на украинской территории.

По данным польской стороны, речь шла о реактивном дроне, который быстро приближался к границе, поэтому в воздух подняли истребители.

Представитель командования Яцек Горишевский отметил, что военные продолжают проверять данные своих систем. По предварительной информации, беспилотник мог поразить цель либо быть уничтожен на украинской стороне.