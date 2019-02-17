Туск зустрінеться з Порошенком і Гройсманом наступного тижня в Києві

Голова Євроради відвідає Україну в річницю Євромайдану

Председатель Европейского совета Дональд Туск 18 февраля прибудет в Украину для участия в мероприятиях по случаю пятой годовщины Революции достоинства, в ходе которых запланированы его встречи с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Об этом сообщил источник в Евросоюзе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам собеседника издания, Туск в ходе визита в Украину 18-20 февраля посетит Киев и Львов.

Председатель Европейского совета должен принять участие в торжественных мероприятиях в украинском парламенте и в Национальном университете им. Франко во Львове.

Кроме того, по информации источника, Дональд Туск встретится с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 19 февраля примет участие в заседании Верховной рады, приуроченном к началу агрессии РФ против Украины, в котором также намерен принять участие и глава Европейского совета Дональд Туск.