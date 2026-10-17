RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Туск предупредил о серьезной эскалации в гибридной войне России против Европы

18:55 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)

В ближайшие несколько месяцев в гибридной войне России против Европы может произойти новая серьезная эскалация.

Об этом предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP Wiadomosci.

Журналисты попросили главу польского правительства прокомментировать заявление бывшего председателя Совета национальной безопасности Яцека Севери. Последний недавно утверждал, что этой зимой гибридная война России против Европы может достичь "решающего аккорда".

Туск подчеркнул, что не делает прогнозы, а опирается на информацию и конкретные рекомендации спецслужб Украины, Польши и союзников. По его словам, это дает основания ожидать "эскалации еще до Рождества".

Польский премьер также предупредил о сложной зиме, особенно в вопросах безопасности границ и железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, Туск призвал готовиться к новым диверсиям и провокациям на территории Польши, которые могут происходить чаще и в большем масштабе. Он напомнил, что в Латвии уже замечали людей в военной форме.

"Литва ожидает какой-то серьезной провокации. Зато одно очевидно: Россия будет усиливать эту эскалацию и будет проверять нашу реакцию - в этом и заключается проблема", - предупредил Туск.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияДональд Туск