Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit

За його словами, у Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити операцію

Sky News.

Туск отметил, что вчера он провел с премьер-министром Терезой Мэй переговоры. По его словам,

"Я верю, что в ситуации, в которую мы попали, перенос сроков был бы рациональным решением, однако премьер-министр Мэй уверена, что этого сценария удастся избежать", - заявил Туск.

Напомним, The Guardian сообщало, что Brexit (выход Британии из ЕС, - ред.) может быть отложено до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают самые высокопоставленные чиновники ЕС. Источники сообщали, что президент Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр являются инициаторами переноса.

До этого, 14 февраля, члены Палаты общин парламента Великобритании не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.

Также члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.