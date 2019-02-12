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У Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого

Новини » Політика    12.02.2019 - 16:19
У Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого
Фото: Тереза Мей (GettyImages)

Мей продовжить вести переговори з лідерами ЄС упродовж цього тижня

Глава уряду Великобританії Тереза Мей зазначила, що у випадку, якщо до 26 лютого не вдасться досягнути домовленості щодо угоди по Brexit, уряд внесе до парламенту ще одну пропозицію, за яку депутати проголосують 27 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Прем'єр-міністр закликала "вчасно реалізувати Brexit".

"Вірі в демократію буде завдано великої шкоди, якщо Brexit не відбудеться. Нам усім потрібно набратися сміливості, щоб домогтися змін, які вимагає Палата громад, і вчасно реалізувати Brexit", - підкреслила вона.

Британський прем’єр повідомила, що продовжить вести переговори з лідерами ЄС "упродовж всього цього тижня" та додала, що вважає поміркованим просити про внесення змін у "запасний механізм" щодо ірландського кордону, оскільки і Британія, і ЄС хочуть уникнути його використання.

Нагадаємо, Мей виключає можливість членства країни в Митному союзі ЄС після Brexit. При цьому лідер лейбористів Джеремі Корбін озвучив умови, при яких він доручить своїй партії підтримати угоду про Brexit у парламенті, а головною вимогою є введення "постійного і всеосяжного" Митного союзу з ЄС для Британії.

Як писало РБК-Україна раніше, Мей виступить у вівторок із заявою, щоб поінформувати про переговори з ЄС по Brexit.

Додамо, представники опозиційної Лейбористської партії вимагають від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.

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