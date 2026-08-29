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Туск после переговоров с главой НАТО призвал усилить ПВО Украины

16:30 29.08.2026 Сб
2 мин
Кремль готовит новый удар осенью и зимой
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Россия готовится к очередной эскалации, а следующие полгода будут решающими для безопасности региона. Поэтому НАТО и отдельные члены Североатлантического союза не могут исключать возможных российских провокаций.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

Усиление ПВО Украины и риски для Североатлантического союза

Глава польского правительства провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который поделился оценкой ситуации на фронте и в регионе.

По словам Туска, российская эскалация продолжает прогрессировать, что требует от Европы немедленных действий.

"Украина нуждается в большей воздушной поддержке, что также важно для нашей безопасности. Это задача для всей Европы", - подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что ближайшие 6 месяцев станут критическими, поэтому Польша и НАТО должны готовиться к любым сценариям развития событий, включая прямые провокации РФ против стран-членов Альянса.

Подготовка России к эскалации

Туск отметил, что Кремль серьезно рассчитывает на вызовы предстоящей осенью и зимой.

По его словам, разведданные и публичные сигналы подтверждают реальность угроз.

Он также добавил, что в случае потенциальной агрессии РФ против любой из стран НАТО (в частности, государств Балтии) ответ должен быть немедленным и жестким, чтобы не допустить расширения войны дальше.

Риски эскалации и возможные сценарии атак РФ

Напомним, что российские войска готовятся к очередной эскалации боевых действий не только на территории Украины, но и по всему региону.

По оценкам западных аналитиков и высшего руководства осенне-зимний период может стать решающим для всей системы безопасности.

В частности, в Кремле все чаще рассматриваются варианты расширения войны и применения радикальных мер. Некоторые российские чиновники не исключают даже возможности использования ядерного оружия как крайнего рычага давления на Запад.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также предупреждал, что РФ готовится к серьезной эскалации войны, подчеркнув, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности соседних государств и стран НАТО.

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