Чиновники в РФ считают, что Путин может пойти на ядерный удар по Украине, - СМИ

В Кремле не исключают дальнейшую эскалацию войны, а часть чиновников уже допускает возможность применения ядерного оружия в качестве крайней меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам собеседников издания, приближенных к Кремлю, усиление боевых действий заставляет все больше российских чиновников предполагать, что российский диктатор Владимир Путин в определенный момент может рассмотреть применение тактического ядерного оружия против Украины.

Речь идет именно о крайнем сценарии. Пока нет признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия. В то же время, в Москве, по данным Bloomberg, активнее обсуждают возможные варианты дальнейшей эскалации.

В РФ говорят о ядерном сценарии

Риск применения ядерного оружия Россией давно остается одним из главных опасений западных чиновников. Путин неоднократно использовал ядерную риторику во время полномасштабной войны, пытаясь повлиять на решения стран, поддерживающих Украину.

В последнее время в России, по данным Bloomberg, усилились позиции поклонников более жесткой линии. Для части российских чиновников поражение в войне может быть более неприемлемым сценарием, чем дальнейшее продолжение.

В то же время, тактическое ядерное оружие отличается от стратегической меньшей дальностью и мощностью. Ее назначением считается применение в поле боя, однако последствия взрыва и радиоактивного загрязнения могут быть масштабными.

Почему ядерный удар пока считают маловероятным

Несмотря на опасения, эксперты не видят признаков непосредственной подготовки России к такому шагу.

Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института и бывшая советница по национальной безопасности трех президентов США, считает, что Путин продолжает проверять, насколько далеко может зайти в противостоянии с Западом.

По ее словам, именно поэтому важны остаются согласованные действия союзников Украины и последовательное дипломатическое давление.

В то же время, директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" Александр Габуев оценивает риск применения Россией тактического ядерного оружия как крайне низкий.

По его мнению, на современном рассредоточенном поле боя такое оружие имеет ограниченную военную эффективность, в то время как политическая цена нарушения ядерного табу была бы чрезвычайно высока.

"Пока у Москвы есть возможности для эскалации конфликта с помощью обычного оружия, в том числе путем усиления ракетных ударов, у него мало стимулов пересекать ядерный порог", - отметил Габуев.