Туск оцінив шанси на скасування виходу Британії з ЄС

Ймовірність того, що вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) не станеться, становить від 20 до 30%. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Великобританія може відмовитися від Brexit в ході другого референдуму.

"Після британського референдуму в 2016 році, я думав, якщо ми його визнаємо, то питання буде закрито. Сьогодні шанс на те, що Brexit все ж не відбудеться, на мою думку, становить від 20% до 30%. Це багато", - заявив Дональд Туск.

За його словами, вихід Британії з Європейського союзу буде сильно відрізнятися від того Brexit, який був проанонсований під час кампанії до референдуму в 2016 році.

Також Туск нагадаємо, що три роки тому референдум був не перший щодо членства країни в ЄС. Перший подібний референдум пройшов в 1975 році через два роки після приєднання Британії до Європейського економічного співтовариства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританія Тереза Мей провела таємне засідання з помічниками і міністрами, на якому обговорили можливі варіанти проведення повторного референдуму про вихід Британиии з Євросоюзу.

Крім того, міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що ідея проведення другого референдуму про вихід Британії з складу Європейського союзу швидше за все буде знову винесено на розгляд парламенту.