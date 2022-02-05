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Туск і Негаммер під час з'їзду "Удару": європейські політики підтримують Україну

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Київ, Субота 05 лютого 2022 16:39
Туск і Негаммер під час з'їзду "Удару": європейські політики підтримують Україну Фото: під час з’їзду "УДАРу Віталія Кличка" (пресс-служба партії)
Автор: Артем Горовенко

Голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск і діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер надіслали відеозвернення делегатам з’їзду "УДАРу Віталія Кличка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії у Facebook.

Європейські політики запевнили, що підтримують Україну в умовах загрози агресії. Також Туск зазначив, що партії "УДАР" посідає важливе місце серед членів "Європейської народної партії", яка об’єднує політичні сили ЄС.

"Дозвольте передати найщиріші вітання з нагоди з’їзду вашої партії. "УДАР" є по-справжньому відданим і важливим членом сім’ї "Європейської народної партії" вже майже 10 років. Ваша партії і лідер Віталій Кличко були однією з рушійних сил Євромайдану, що справді викликає захоплення. Будь ласка, продовжуйте гарну роботу. Для мене сьогодні дуже важливо звернутись до вас і до всього українського народу. Ваша країна переживає неспокійний час і стикається з новими загрозами. Росія є агресивною військовою силою, навіть якщо вона економічно слабка. Я вражений тим, як українці залишаються спокійними, але мобілізованими і готовими до опору. Хочу вас запевнити, що наша підтримка і увага прикуті до України. Реакція міжнародної спільноти на агресію Росії має бути твердою і однозначною. Ми підтримаємо вас», - сказав Дональд Туск.

Негаммер подякував лідеру "УДАРу" Віталію Кличку за підтримку і запевнив, що австрійці солідарні з українцями.

"Дуже радий, що маю сьогодні змогу звертатися до Вас. Найкращі вітання з Відню. Ми дуже раділи, коли Віталій приїздив до нас та підтримував під час передвиборчої боротьби. Україна переживає великий виклик відносно до людей, вони мають жити зі страхом, чи буде війна, чи ні. Ми зі сторони Європейського союзу, ми зі сторони Австрії солідарні з Вами, ми на Вашому боці. З австрійської сторони ми зробимо все, щоб проявити солідарність. Я буду дуже радий, якщо Віталій знову приїде до нас в Австрію або я до нього в Україну", - заявив федеральний канцлер Австрії.

Свої відеопривітання з’їзду також надіслали Ганс-Герт Петтерінг, президент Європарламенту 2007–2009 рр, Елмар Брок, багаторічний голова Комітету Європарламенту у закордонних справах, Раса Юкнявічене, віце-президент Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті, Тільман Кубан, депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

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Дональд Туск УДАР
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