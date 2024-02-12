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Туск назвал себя самым проукраинским политиком в Европе, но есть нюанс

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако "следует учитывать проблемы с продовольственной безопасностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которое цитирует RMF FM.

"Трудно найти в Европе более проукраинского политика, чем я, и трудно найти в Европе более проукраинскую нацию, чем польская, но мы должны также помнить интересы продовольственной безопасности Польши и Европы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что хотел бы поговорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров, что напрямую означает безопасность обеих стран.

Одной из тем, по словам польского премьера, также будет энергетика и "прекрасная возможность для совместных проектов".

Туск добавил, что Польша и Франция должны "взять на себя действительно большую ответственность и очень серьезно отнестись к ответственности за безопасность и будущее Европы".

Блокада украинско-польской границы

Напомним, вчера, 11 февраля, польские фермеры во время блокады границы с Украиной остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна, которое везли на экспорт. На инцидент уже отреагировала украинская сторона, обратившись в полицию и призвав привлечь причастных к ответственности.

Подробнее о скандале на границе - в материале РБК-Украина.

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