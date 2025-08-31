Туск и глава ЕК съездили на границу с Беларусью, несмотря на предупреждение спецслужб

Во время пресс-конференции на польско-белорусской границе Туск рассказал, по дороге к месту ее проведения он и фон дер Ляйен получили сообщение от спецслужб. Спецслужбы посоветовали отменить пресс-конференцию, поскольку по ту сторону границы появились вооруженные белорусские военные.

"Поэтому я спросил у президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте? И я услышал слова, которые хотел услышать, и они очевидны для нас здесь, в Польше: никаких уступок, никто нас здесь не запугает или не побеспокоит", - сказал Туск.

По его словам, такой жест продемонстрировал "настоящую европейскую решимость".