Туск и глава ЕК съездили на границу с Беларусью, несмотря на предупреждение спецслужб

Фото: премьер Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (x.com/PremierRP)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польский премьер Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Беларусью. Перед их приездом там появились белорусские военные с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское медиа RMF 24.

Во время пресс-конференции на польско-белорусской границе Туск рассказал, по дороге к месту ее проведения он и фон дер Ляйен получили сообщение от спецслужб. Спецслужбы посоветовали отменить пресс-конференцию, поскольку по ту сторону границы появились вооруженные белорусские военные.

"Поэтому я спросил у президента, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте? И я услышал слова, которые хотел услышать, и они очевидны для нас здесь, в Польше: никаких уступок, никто нас здесь не запугает или не побеспокоит", - сказал Туск.

По его словам, такой жест продемонстрировал "настоящую европейскую решимость".

Кризис на польско-белорусской границе

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда режим Александра Лукашенко организованно направил мигрантов с Ближнего Востока и Африки к границам ЕС как форму гибридного давления.

Польша в ответ построила пограничный забор и усилила охрану. Напряженность на границе все еще сохраняется. Белорусские силовики и дальше пытаются отправлять мигрантов через границу.

В начале августа 2025 года британское издание The Telegraph сообщало, что Россия и Беларусь могут готовить новый миграционный кризис в ЕС.

