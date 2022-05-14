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Туреччина бажає врахувати її інтереси: речник Ердогана про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: речник Ердогана висловився про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина не має наміру зачиняти двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Водночас країна бажає, аби її інтереси були враховані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речника президента Туреччини Ібрагім Калін, його країна порушила це питання виключно через національну безпеку.

Як він відзначив, бойова Робоча партія Курдистану, що була визнана терористичною організацією Туреччиною, США та Європейським союзом - займається збором коштів та вербуванням у Європі. Водночас її присутність є “сильною, відкритою та визнаною” у Швеції.

"Те, що потрібно зробити, ясно: вони мають припинити дозволяти представникам РПК, діяльності, організаціям, окремим особам та іншим формам присутності... існувати у цих країнах", - додав речник.

Конфлікт між Туреччиною та скандинавськими країнами через рішення вступити до НАТО:

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

  • заява президента Туреччини виявилась неочікуваною для скандинавських країн;
  • глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто відзначив, що його колега з Туреччини позитивно відреагував на рішення країни приєднатися до складу Альянсу.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", - заявив міністр;

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали", - відзначила Лінде.

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