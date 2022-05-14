Туреччина бажає врахувати її інтереси: речник Ердогана про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

За словами речника президента Туреччини Ібрагім Калін, його країна порушила це питання виключно через національну безпеку.

Як він відзначив, бойова Робоча партія Курдистану, що була визнана терористичною організацією Туреччиною, США та Європейським союзом - займається збором коштів та вербуванням у Європі. Водночас її присутність є “сильною, відкритою та визнаною” у Швеції.

"Те, що потрібно зробити, ясно: вони мають припинити дозволяти представникам РПК, діяльності, організаціям, окремим особам та іншим формам присутності... існувати у цих країнах", - додав речник.

Конфлікт між Туреччиною та скандинавськими країнами через рішення вступити до НАТО:

13 травня, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що Туреччина не може позитивно оцінювати рішення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО;

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, знаходяться в парламентах цих країн", - зазначив він.

заява президента Туреччини виявилась неочікуваною для скандинавських країн;

глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто відзначив, що його колега з Туреччини позитивно відреагував на рішення країни приєднатися до складу Альянсу.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", - заявив міністр;

міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде також була здивована позицією Туреччини й відзначила, що декілька разів бачилась з головою МЗС Туреччини.

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали", - відзначила Лінде.