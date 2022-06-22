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Туреччина заявляє про успішні переговори з РФ щодо розблокування портів України

Фото: Туреччина провела переговори з РФ щодо розблокування українського зерна (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Делегація Туреччини провела перемовини з російською стороною щодо розблокування українських портів для вивезення зерна. Після зустрічі в Анкарі заговорили про позитивні зрушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Вказано, що вчора до Росії вирушила військова делегація Міноборони Туреччини, щоб обговорити такі питання розблокування експорту українського зерна.

Як пише видання, зустрічі військових делегацій на чолі з турецьким і російським генералами, призначеними в рамках "дипломатії червоної лінії" в Москві, "пройшли в конструктивній і дуже позитивній атмосфері".

Після переговорів, як інформують ЗМІ, із заблокованого росіянами Маріуполя вийшло перше іноземне судно під так званим "російським гуманітарним коридором". Мова йде турецький корабель "Азов Конкорд", яке вийшло під мальтійським прапором.

Як підсумовують у виданні, Туреччина помітила у переговорах з РФ "певний консенсус" щодо майбутніх чотиристоронніх переговорів, але нібито для початку Анкара проведе окремі зустрічі з Україною та ООН щодо цього питання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ініціював проведення наступного тижня чотиристороннього саміту щодо "зернового коридору" з України по Чорному морю, в якому візьмуть участь представники ООН, Києва та Москви.

Додамо, тим часом у Британії заявили, що на пошуки розв'язання проблеми вивезення зерна з українських морських портів залишилися лічені тижні.

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