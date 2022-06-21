На вирішення питання вивезення зерна з Одеси залишилися лічені тижні, - Трасс

На пошуки вирішення проблеми вивезення зерна з українських морських портів залишилися лічені тижні. Тому в найближчі дні з цього питання пройде ряд міжнародних зустрічей в Туреччині.

Про це заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс у своєму виступі, повідомляє РБК-Україна.