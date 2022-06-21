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На вирішення питання вивезення зерна з Одеси залишилися лічені тижні, - Трасс

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Лондон, Вівторок 21 червня 2022 23:39
На вирішення питання вивезення зерна з Одеси залишилися лічені тижні, - Трасс Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На пошуки вирішення проблеми вивезення зерна з українських морських портів залишилися лічені тижні. Тому в найближчі дні з цього питання пройде ряд міжнародних зустрічей в Туреччині.

Про це заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс у своєму виступі, повідомляє РБК-Україна.

Глава МЗС Великобританії також візьме участь в переговорах, які пройдуть в середу. За її словами, уряд введе додаткові санкції проти Росії й буде робити це до тих пір, поки Москва не піде повністю з території України.

"Ми сповнені рішучості надати Україні більше зброї, ввести більше санкцій і підтримати Україну у витісненні військ Росії", - підкреслила Трасс у своєму виступі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу і Румунію.

Також ми писали, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

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