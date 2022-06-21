Ердоган організує саміт щодо вивезення зерна з України наступного тижня, - Milliyet

Наступного тижня в Туреччині пройде чотиристоронній саміт щодо "зернового коридору" з України по Чорному морю. У ньому візьмуть участь представники ООН, Києва та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet .

Видання з посиланням на джерела пише, що зустріч пройде в Стамбулі на наступних вихідних. Вже цього тижня делегація Міністерства оборони Туреччини вирушить на переговори до Росії.

Очікується, що участь у саміті в Стамбулі візьме президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. На чотиристоронній зустрічі мають узгодити механізм роботи "зернового коридору", який має бути запущений протягом місяця.

Імовірно, згідно з цим механізмом, через протоки Босфор і Дарданелли в найближчі 6-8 місяців на світові ринки буде поставлено 35-40 млн тонн українського зерна. В першу чергу очікується вихід торгових суден, який стоять в порту Одеси.