Туреччина заявила про видачу Інтерполом ордерів на арешт у справі Хашкаджи

Запит з боку Туреччини на арешт 18 чоловік був відправлений в Інтерпол 15 листопада минулого року

В Министерстве юстиции Турции сообщили, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила ордера на арест в отношении 20 граждан Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Интерпол выпустил соответствующие уведомления 1 марта. При этом в Минюсте отметили, что запрос со стороны Анкары на арест 18 человек был отправлен в Интерпол 15 ноября 2018 года, а еще двух - 21 декабря.

Как пишет газета Daily Sabah, предусматривающие задержание ордеры выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Хашкаджи.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация ООН склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

РБК-Украина писало, что советника принца-наследника Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани уволили с должности главы медиацентра королевского суда после выдвижения против него обвинений в организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Но, он продолжает выполнять свои обязанности, не смотря на увольнение.