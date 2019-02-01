ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Новини шоу-бізнесу
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ООН вважає основним підозрюваним у справі Хашкаджі саудівського принца

Новини » Політика    01.02.2019 - 12:48
ООН вважає основним підозрюваним у справі Хашкаджі саудівського принца
Фото: Агнес Калламар (un.org)

У Туреччині зараз знаходиться спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламар

Делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це в п'ятницю заявив радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

В Туреччині зараз знаходиться спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламар, яка розслідує вбивство Хашкаджі.

"Основним підозрюваним у вбивстві (Хашкаджі, - ред.) делегація ООН бачить наслідного принца", - сказав він.

Зазначимо, Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі Хашкаджи було проведено на рівні ООН.

Раніше повідомлялося, що радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані звільнили з посади голови медіацентру королівського суду після висунення проти нього звинувачень в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Але, він продовжує виконувати свої обов'язки, не дивлячись на звільнення.

РБК-Україна писало, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

Представниця ООН прибула до Туреччини для розслідування вбивства Хашкаджі ЄС внесе Саудівську Аравію в "чорний список" фінансування тероризму, - Reuters
Новини України Джамаль ХашкаджиТурцияООНСаудовская Аравия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся