ООН вважає основним підозрюваним у справі Хашкаджі саудівського принца

Фото: Агнес Калламар (un.org)

У Туреччині зараз знаходиться спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламар

Делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це в п'ятницю заявив радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

В Туреччині зараз знаходиться спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Агнес Калламар, яка розслідує вбивство Хашкаджі.

"Основним підозрюваним у вбивстві (Хашкаджі, - ред.) делегація ООН бачить наслідного принца", - сказав він.

Зазначимо, Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі Хашкаджи було проведено на рівні ООН.

Раніше повідомлялося, що радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані звільнили з посади голови медіацентру королівського суду після висунення проти нього звинувачень в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Але, він продовжує виконувати свої обов'язки, не дивлячись на звільнення.

РБК-Україна писало, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.