Туреччина заявила про готовність вести боротьбу з "Ісламською державою"

Ердоган зазначив, що скоро Туреччина вживе заходи для створення зони безпеки в Сирії

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны вести борьбу с "Исламским государством" вместо США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на N-TV.

Эрдоган отметил, что скоро Турция предпримет мери для создания зоны безопасности в Сирии.

"Турция готова взять на себя ответственность за борьбу с террористами в тех районах Сирии, откуда будут выведены американские войска. Самыми спокойными регионами в Сирии являются те районы, в которых Турция обеспечила безопасность", - утверждает Эрдоган.

Ранее сообщалось, что США рассматривают вопрос о привлечении войск Великобритании, Франции и Австралии для защиты своих курдских союзников от Турции в Сирии.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. По его словам, Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии.

Отметим, 21 января президент Реджеп Тайип Эрдоган зявил, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы.