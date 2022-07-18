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Туреччина може "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Ердоган назвав умову

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив "заморозити" вступ Швеції та Фінляндії у НАТО. Нібито Швеція, на його думку, "не демонструє гарних результатів" у виконанні угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган готовий "заморозити" вступ скандинавських країн, якщо вони не виконають обіцянки щодо боротьби з тероризмом.

Відзначимо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україні, однак зустріли супротив з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угрупувань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду щодо зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання щодо боротьби з тероризмом та експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що уважно стежитиме за виконанням угоди.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганТурция