Туреччина захопила місто Рас-ель-Айн в Сирії

Туреччина в ході військової операції на північному сході Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, турецькі війська спільно з загонами сирійської опозиції взяли контроль над містом Рас-ель-Айн. Дане місто є одним з ключових населених пунктів, які Туреччина планує захопити в ході операції проти курдів.

Зазначається, що перед початком наземної операції в місті турецька авіація завдала низку ударів по Рас-ель-Айну та іншим прикордонним містам Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина в ході військової операції проти курдів на півночі Сирії захопила 20 населених пунктів. Тоді повідомлялося, що турецька армія завдає інтенсивні удари по місту Рас-ель-Айн.

Як писало РБК-Україна, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

Крім того, турецьке оборонне відомство заявило, що в ході операції на півночі Сирії було ліквідовано 415 терористів. Турецькі військові завдавали ударів по позиціям противників як із землі, так і з повітря.