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Туреччина заблокувала переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - FT

Фото: Туреччина заблокувала переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Політичне керівництво Туреччини почало блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Наголошується, що країни НАТО планували розглянути заявки Фінляндії та Швеції вже сьогодні, 18 травня, але Туреччина заблокувала цей процес.

Слід зазначити, що схвалення заявок ознаменувало б початок процесу вступу вищезазначених країн до Альянсу. Повне приєднання Фінляндії та Швеції очікувалося на початку червня, але позиція Анкари все змінює.

Раніше ми повідомляли, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган поки що не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Головною причиною цього є те, що обидві країни підтримують "курдських терористів".

Також ми писали, що Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Однак для цього Анкара ставить низку умов.

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