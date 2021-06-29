Туреччина висловила готовність направити військових інструкторів для підготовки кадрів ЗСУ

"Під час спільного брифінгу військовий аташе при Посольстві Турецької Республіки полковник Дженгіз Чевік висловив зацікавленість у залученні турецьких інструкторів до підготовки особового складу Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні в Києві пройшла зустріч з делегацією Сухопутних військ Збройних сил Туреччини. "Візит турецької делегації відбувся в рамках домовленостей командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сірського і командувача Сухопутними військами Турецької Республіки генерала Уміта Дундара під час зустрічі в Туреччині в березні цього року", - підкреслили в прес-службі.

Під час останнього візиту Сірського до Туреччини було досягнуто домовленості про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ. "Ми маємо великий досвід, яким ми можемо поділитися і обмінятися, тому що наші армії зараз беруть участь у бойових діях", - додав командувач.

У програмі візиту турецької військової делегації в Україну відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ для ознайомлення з ходом підготовки рядового, сержантського та офіцерського складу, зазначили в Генштабі.

Фото: Туреччина готова направити в Україну військових інструкторів (facebook.com/GeneralStaff.ua)