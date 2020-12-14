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Туреччина вводить комендантську годину на Новий рік

Анкара, Понеділок 14 грудня 2020 20:25
Туреччина вводить комендантську годину на Новий рік
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення карантину в країні. На Новий рік в Туреччині буде введена комендантська година.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

Комендантська година в Туреччині діятиме з 21:00 четверга, 31 грудня, до 5:00 4 січня.

За словами Ердогана, обмеження покликані підтримати медичних працівників та закріпити успіхи у стабілізації ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, Туреччина очікує найближчим часом отримати партію вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech. Вакцинація населення Туреччини буде проводитися у чотири етапи.

Очікується, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз вакцини Sinovac Biotech від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Ердоган обіцяв, що вакцинація турецького населення буде проводитися державним коштом. Турецькі громадяни зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.

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