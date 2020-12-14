ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турция вводит комендантский час на Новый год

Анкара, Понедельник 14 декабря 2020 20:25
Турция вводит комендантский час на Новый год
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране. На Новый год в Турции будет введен комендантский час.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Комендантский час в Турции будет действовать с 21:00 четверга, 31 декабря, до 5:00 4 января.

По словам Эрдогана, ограничения призваны поддержать медицинских работников и закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом.

Напомним, Турция ожидает в ближайшее время получить партию вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Вакцинация населения Турции будет проводиться в четыре этапа.

Ожидается, что Турция получит 50 миллионов доз вакцины Sinovac Biotech от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Эрдоган обещал, что вакцинация турецкого населения будет проводиться за государственный счет. Турецкие граждане смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Турциякомендантский часКарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь