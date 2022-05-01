Подвійні стандарти: Зеленський розкритикував Туреччину за нові маршрути для туристів з РФ

Президент заявив, що Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку готує кілька туристичних маршрутів одночасно.

"Особливо для російського туризму. Ми це теж бачимо. І я, як президент, якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я маю сказати, що це неможливо. Не можна так з цим справлятися, це подвійні стандарти. Це нечесно. Саме тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні", - заявив він.