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"Історичний факт не вимагає закріплення". Назарбаєва заберуть із конституції Казахстану

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Астана, Середа 04 травня 2022 21:17
"Історичний факт не вимагає закріплення". Назарбаєва заберуть із конституції Казахстану Фото: Казахський парламент (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Антон Федорців

Казахська Конституційна рада, що опрацьовує проект змін до Основного закону, вирішила вилучити з конституції всі згадки про першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz.

Згадки про Назарбаєва приберуть із казахської конституції. Робоча група з напрацювання конституційних змін вирішили позбутися окремих норм, які стосуються першого президента.

Зокрема, йдеться про норми про право Назарбаєва обиратися більше двох разів поспіль і про закріплення його особливого статусу та повноважень конституцією та окремими законами. Натомість згадку історичної ролі першого президента назвали такою, що "не несе жодного правового навантаження".

"Сам історичний факт, що Нурсултан Назарбаєв був першим президентом незалежного Казахстану, не вимагає особливого юридичного закріплення", – заявив юрист Марат Башимов.

Казахське законодавство раніше закріпило необхідність узгодження з Назарбаєвим основ державної політики. Окрім того, він отримав право пожиттєво звертатися до народу та офіційних осіб із різних питань, а також виступати перед парламентом.

До слова, Казахстан не відправлятиме свої війська в рамках місій ОДКБ до України.

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