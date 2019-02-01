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Україна і Туреччина незабаром почнуть консультації щодо ЗВТ

Новини » Політика    01.02.2019 - 18:15
Україна і Туреччина незабаром почнуть консультації щодо ЗВТ
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами глави МЗС, також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення

Найближчим часом відбудуться політичні консультації про запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Клімкіна, вже найближчим часом відбудуться політичні консультації.

"Ми говорили про наш майбутній угоді про ЗВТ під час засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина. 4 млрд доларів товарообігу - це дуже далеко від нашого потенціалу", - сказав Клімкін.

За словами глави МЗС, також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення.

"Все більше українців працює в Туреччині, все більше турецьких громадян працює в Україні. У нас найближчим часом пройдуть експертні консультації, і нам потрібно цю угоду", - пояснив Він.

Нагадаємо, угода про створення зони вільної торгівлі між Європейським союзом і Японією 1 лютого набула чинності.

Також повідомлялося, що Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Угода про найбільшу у світі ЗВТ між ЄС та Японією набула чинності
Новини України МЗСУкраїнаПавло КлімкінТурцияЗВТ
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