Туреччина працює з Катаром і США з питання управління аеропортом Кабула, - Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина співпрацює з Катаром і США з питання експлуатації аеропорту Кабула і веде переговори з "Талібаном". За його словами, зараз головною проблемою є безпека в аеропорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, бойовики " Талібану "можуть забезпечувати безпеку за межами аеропорту Кабула, однак безпеку всередині нього повинні гарантувати приватна охоронна компанія або одна-дві держави, яким довіряє міжнародне співтовариство.

Він повідомив, що 19 турецьких технічних фахівців знаходяться в Кабулі і ведуть переговори з представниками Катару з приводу аеропорту.