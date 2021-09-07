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Туреччина працює з Катаром і США з питання управління аеропортом Кабула, - Чавушоглу

Автор: Тіберій Юрик

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина співпрацює з Катаром і США з питання експлуатації аеропорту Кабула і веде переговори з "Талібаном". За його словами, зараз головною проблемою є безпека в аеропорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, бойовики " Талібану "можуть забезпечувати безпеку за межами аеропорту Кабула, однак безпеку всередині нього повинні гарантувати приватна охоронна компанія або одна-дві держави, яким довіряє міжнародне співтовариство.

Він повідомив, що 19 турецьких технічних фахівців знаходяться в Кабулі і ведуть переговори з представниками Катару з приводу аеропорту.

Нагадаємо, що c 4 вересня аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів.

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