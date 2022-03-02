Туреччина не пустила російські кораблі через протоки Дарданелли

Туреччина закрила шлях для російських кораблів, які не входять в Чорноморський флот РФ, через протоки Босфор і Дарданелли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, Анкара вимагала від Росії скасувати заявку проходу через протоки кораблів, що не входять в чорноморський флот, і Москва погодилася з цим
Додамо, що перед цим глава Міністерства оборони Туреччини Хулусі Акар у своєму виступі перед журналістами зазначив, що порушення статус-кво Конвенції Монтре, що регулює турецькі протоки, нікому не принесе користі.
Конвенція 1936 року дає Туреччині право забороняти військовим кораблям заходити в протоки під час війни.
"Протягом багатьох років статус-кво Монтре підтримується дуже успішно. Хоча Конвенція вигідна для всіх прибережних країн, вона також регулює вхід і вихід (суден) інших країн до Чорного моря... Ми бачимо вигоду в збереженні Конвенції Монтре. Ми продовжуємо свою роботу в цих рамках. Ми вважаємо, що всім сторонам вигідно дотримуватися правил, принесені Монтре", - додав він.
Нагадаємо, що Україна закликала Туреччину закрити протоки Дарданелли для Росії ще в перший день нападу на нашу країну, 24 лютого.
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