Туреччина проведе тестування російських С-400

Туреччина почала тестувати роботу радіолокаційних систем російських зенитно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в понеділок турецькі військові близько 13:00 почнуть тестування систем ЗРК поблизу Анкари на авіабазі Мюртед. Метою випробувань буде перевірка зв'язку між С-400 і винищувачами.

"Секретаріат оборонної промисловості проведе 25 і 26 листопада в повітряному просторі в районі Анкари навчальні польоти винищувачів F-16 та інших повітряних засобів на різних висотах", - повідомили турецькі військові.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Російської Федерації. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не буде відмовлятися від російських систем С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. За його словами, Туреччина купила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх. Планується, що турецький персонал продовжить вивчати в Росії використання С-400. При цьому в Туреччині російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами, не буде.