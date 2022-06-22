Туреччина продовжила перебування військового контингенту в Лівії на півтора року. Названо причину

Туреччина продовжила мандат своєї військової місії в Лівії на 18 місяців, до кінця 2023 року. Вперше турецька армія попрямувала до Лівії в січні 2020 року, згодом її час перебування продовжили до липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Політична невизначеність і проблема управління, що виникла після провалу виборів у Лівії, запланованих на 24 грудня 2021 року, ставить під загрозу спокій і створює серйозну перешкоду для досягнення постійної стабільності", - йдеться в обґрунтуванні Меморандуму, поданого до парламенту президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
При цьому вказується, що Туреччина продовжує рішуче підтримувати захист суверенітету, територіальної цілісності і політичної єдності Лівії, встановлення стійкого режиму припинення вогню в країні і зусилля для політичного діалогу, що забезпечує національне примирення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Туреччини відкрило канал зв'язку з Україною і Росією для вирішення зернової кризи, викликаної російською блокадою українських портів на Чорному морі. Тим часом Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів.
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