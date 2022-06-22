Туреччина продовжила перебування військового контингенту в Лівії на півтора року. Названо причину

Туреччина продовжила мандат своєї військової місії в Лівії на 18 місяців, до кінця 2023 року. Вперше турецька армія попрямувала до Лівії в січні 2020 року, згодом її час перебування продовжили до липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Політична невизначеність і проблема управління, що виникла після провалу виборів у Лівії, запланованих на 24 грудня 2021 року, ставить під загрозу спокій і створює серйозну перешкоду для досягнення постійної стабільності", - йдеться в обґрунтуванні Меморандуму, поданого до парламенту президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

При цьому вказується, що Туреччина продовжує рішуче підтримувати захист суверенітету, територіальної цілісності і політичної єдності Лівії, встановлення стійкого режиму припинення вогню в країні і зусилля для політичного діалогу, що забезпечує національне примирення.