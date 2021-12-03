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Застосування "Байрактарів" було вимушеним. Україна не порушує мінські угоди, - Резніков 

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:09
Застосування "Байрактарів" було вимушеним. Україна не порушує мінські угоди, - Резніков  Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що застосування ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасі було вимушеною і разовою мірою.Та зазначив, що Україна не порушує мінські домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Ми не порушуємо мінські домовленості. Ми не атакуємо в зоні проведення операції Об'єднаних сил. У разі, якщо окупаційні війська здійснюють порушення режиму тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення мінських домовленостей, режиму тиші", - пояснив Резніков.

За його словами, якщо цей механізм не спрацьовує, ЗСУ застосовують усі необхідні сили та засоби.

"Як приклад, ви знаєте відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити в таких установках, вони розуміють, чим це може завершитися", - додав Резніков.

Нагадаємо, у жовтні Збройні сили України вперше застосували "Байрактар" в бойових цілях і знищили артилерійське знаряддя проросійських бойовиків. Цей інцидент викликав негативну реакцію німецьких і французьких партнерів по нормандському формату.

Додамо, президент РФ Володимир Путін заявив, що застосування Україною ударних безпілотників "Байрактар" на Донбасі порушує мінські угоди.

Зазначимо, що Україна планує наступного року закупити у Туреччини додаткову партію "Байрактарів".

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Міністерство оборони України Донбас Олексій Резніков
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