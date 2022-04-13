RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина надала кораблі для евакуації людей з Маріуполя, - Міноборони

Фото: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина надала кораблі для евакуації жителів Маріуполя. За його словами, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Ми знаходимося в постійному контакті з Міністерствами оборони Росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями", - заявив міністр.

Акар додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршилася останнім часом.

"Разом ми зробили все можливе, щоб евакуювати всіх мирних жителів. Виникає двояке питання, частина міста знаходиться під контролем Росії, а інша частина - під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити з гуманітарної точки зору", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна розраховує на спецоперацію Туреччини з приводу евакуації турецьких громадян з Маріуполя, в результаті якої також можуть евакуювати українців.

Війна в Україні триває вже 49 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольТурцияевакуаціяВійна Росії проти України