Туреччина надала кораблі для евакуації людей з Маріуполя, - Міноборони

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина надала кораблі для евакуації жителів Маріуполя. За його словами, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

"Ми знаходимося в постійному контакті з Міністерствами оборони Росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями", - заявив міністр.

Акар додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршилася останнім часом.

"Разом ми зробили все можливе, щоб евакуювати всіх мирних жителів. Виникає двояке питання, частина міста знаходиться під контролем Росії, а інша частина - під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити з гуманітарної точки зору", - додав міністр.