RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна, - Чавушоглу

Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів. І чекає відповіді від РФ на цю ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує Hurriyet.

"Ми заявили про готовність провести у Стамбулі зустріч із цього питання між Росією, Україною, Туреччиною та ООН, ця пропозиція ООН і вона є найбільш правильною. Наша позиція була ясно донесена, зараз ми чекаємо на відповідь від Росії", - сказав Чавушоглу

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна по Чорному морю.

Після чого глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, наша країна не вірить жодним умовам РФ по розблокуванню портів і назвав єдиний формат безпечного відновлення експорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяУкраїнаТурцияМевлют Чавушоглупродовольственный кризис