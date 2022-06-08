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Росія готова провести зустріч з Україною, ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна, - Лавров

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Анкара, Середа 08 червня 2022 12:33
Росія готова провести зустріч з Україною, ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна, - Лавров Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю. Іншими учасниками зустрічі мають стати Україна, Туреччина та ООН.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Про додаткові зустрічі в Стамбулі-ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН в тому щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, крім якогось символізму, це нічого не додасть", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна по Чорному морю.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

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