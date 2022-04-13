Туреччина підвищила рівень боєготовності через дрейфуючі міни в Чорному морі

Туреччина підвищила рівень бойової готовності саперних підрозділів та інших служб через дрейфуючі міни в Чорному морі. Однак поки ситуація з дрейфуючими мінами не привела до виникнення складнощів з Морським рухом в протоці Босфор.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

"Ходять деякі цифри про випущені міни. Підтвердити їх неможливо. Що ми будемо робити в цьому відношенні, так це зберігати пильність", - сказав він.

Міністр нагадав, що на шельфі Босфору були знешкоджені три дрейфуючі міни.

" Ми підвищили бойову готовність наших мінно-розшукових кораблів, патрульних літаків, вертольотів, БПЛА і команд саперів. Ми уважно стежимо за розвитком подій", - заявив він.

Нагадаємо, 22 березня ВМС Туреччини попередили про мінну небезпеку у Західній акваторії Чорного моря. Через кілька днів Анкара закрила Босфорську затоку через виявлену плавучу міну.

Раніше глава "Інституту чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

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