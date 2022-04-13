ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина підвищила рівень боєготовності через дрейфуючі міни в Чорному морі

Новость на русском →
Анкара, Середа 13 квітня 2022 12:51
Туреччина підвищила рівень боєготовності через дрейфуючі міни в Чорному морі Фото: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина підвищила рівень бойової готовності саперних підрозділів та інших служб через дрейфуючі міни в Чорному морі. Однак поки ситуація з дрейфуючими мінами не привела до виникнення складнощів з Морським рухом в протоці Босфор.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Ми підвищили бойову готовність наших мінно-розшукових кораблів, патрульних літаків, вертольотів, БПЛА і команд саперів. Ми уважно стежимо за розвитком подій", - заявив він.

Міністр нагадав, що на шельфі Босфору були знешкоджені три дрейфуючі міни.

"Ходять деякі цифри про випущені міни. Підтвердити їх неможливо. Що ми будемо робити в цьому відношенні, так це зберігати пильність", - сказав він.

Нагадаємо, 22 березня ВМС Туреччини попередили про мінну небезпеку у Західній акваторії Чорного моря. Через кілька днів Анкара закрила Босфорську затоку через виявлену плавучу міну.

Раніше глава "Інституту чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Турция Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові