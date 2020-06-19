Туреччина постійно порушує тему Криму під час контактів із РФ, - посол

Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере під час зустрічі з першою заступницею міністра зовнішніх справ Еміне Джапаровою заявив, що Анкара постійно порушує тему Криму, коли контактує з Росією. Сторони також обговорили побудову житла для кримських татар.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, посол Туреччини підкреслив те, що питання стосовно Криму та українських політичних в'язнів, які перебувають у Росії, постійно порушуються під час перемовин з Російською Федерацією. Зі свого боку Джапарова подякувала турецькому дипломату за підтримку територіальної цілісності України та політики невизнання анексії Криму з їхньої сторони.

"Для нас надзвичайно важлива послідовна позиція Туреччини щодо стратегічного характеру взаємин, а також чітка позиція щодо територіальної цілісності, яку Туреччина демонструє в рамках міжнародних організацій", - сказала Джапарова.

Також вона додала, що для України одним із пріоритетів є звільнення громадян України з в’язниць на окупованих територіях. Крім того, вона вважає за необхідне винести увесь комплекс наслідків щодо російської агресії в Криму та Чорноморському регіоні на новий міжнародний рівень.

Разом з тим, українська та турецька сторони обговорили питання щодо реалізації побудови житла для 500 родин кримських татар. Раніше про таке рішення домовились президенти обох держав.

Під час зустрічі було обговорене й відновлення найближчим часом авіасполучення між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, Україна в ООН просить відреагувати на репресії Росії проти жителів Криму.

Крім того, минулого тижня посли країн-членів Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росії за анексію Криму ще на рік.